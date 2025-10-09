Francoforte: sviluppi positivi per Hellofresh

(Teleborsa) - Ottima performance per Hellofresh
, che scambia in rialzo del 9,87%.
Il confronto del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hellofresh
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,484 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,864. Il peggioramento di Hellofresh
è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,242.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)