Milano 12:40
43.074 -0,94%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:40
9.510 -0,40%
Francoforte 12:40
24.663 +0,27%

Francoforte: sviluppi positivi per Hellofresh

(Teleborsa) - Ottima performance per Hellofresh, che scambia in rialzo del 9,87%.

Il confronto del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Hellofresh rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 7,484 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 7,864. Il peggioramento di Hellofresh è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 7,242.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
