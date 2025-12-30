Milano 17:35
44.945 +1,14%
Nasdaq 18:04
25.503 -0,09%
Dow Jones 18:04
48.336 -0,26%
Londra 17:35
9.941 +0,75%
Francoforte 14:05
24.490 +0,57%

Francoforte: scambi al rialzo per Hellofresh

Bene Hellofresh, con un rialzo del 2,17%.
