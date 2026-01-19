Milano 17:35
Francoforte: movimento negativo per Hellofresh

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hellofresh, che mostra un decremento del 2,84%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Germany MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Hellofresh rispetto all'indice di riferimento.


L'esame di breve periodo di Hellofresh classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,755 Euro e primo supporto individuato a 5,637. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,873.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
