Francoforte: andamento negativo per Hellofresh

Francoforte: andamento negativo per Hellofresh
(Teleborsa) - Retrocede Hellofresh, con un ribasso del 2,05%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hellofresh più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Hellofresh classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,859 Euro e primo supporto individuato a 5,645. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,073.

