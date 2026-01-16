Francoforte: andamento negativo per Hellofresh

(Teleborsa) - Retrocede Hellofresh
, con un ribasso del 2,05%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Hellofresh
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Hellofresh
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,859 Euro e primo supporto individuato a 5,645. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,073.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
