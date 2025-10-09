Giuliani Farmaceutici acquisisce la francese Laboratoires Bailleul

(Teleborsa) -, società farmaceutica di proprietà dell'omonima famiglia, annuncia di averdalla famiglia francese Bigou.L'operazionee si inserisce nel percorso di sviluppo intrapreso dalla società, che coniuga crescita organica e acquisizioni di asset strategici come, ad esempio, quella di Nathura (rilevata nel 2021) e Biogena (acquisita nel 2023)."L’operazione rafforza la nostra posizione di mercato in due segmenti core del nostro business, quello tricologico e quello dermatologico, grazie al solido allineamento strategico tra le due realtà – spiega, Direttore Generale di Giuliani. - Le nostre aree terapeutiche di focalizzazione sono perfettamente sovrapponibili, mentre i portafogli e le geografie risultano complementari".Fondata in Francia nel 1939,nella cura dell’alopecia a base di minoxidil e offre un portafoglio che comprende anche prodotti farmaceutici efficaci per(micosi, rosacea)(acne ormonale, contraccezione). Con undi euro, Bailleul commercializza i suoi prodotti attraverso una rete di filiali dirette in Francia, Italia, Belgio, Portogallo, Spagna, Germania, Svizzera, Turchia, Grecia e Slovacchia, a cui si aggiungono due centri extraeuropei a Hong Kong e in Messico, e un network di distributori internazionali qualificati particolarmente attivo in Cina e nel Medio Oriente."Questa acquisizione è perfettamente coerente con la nostra visione strategica: costruire un campione europeo nel trattamento delle patologie dermatologiche e tricologiche, con basi solide in Italia e una presenza diretta nei mercati chiave", commenta, aggiungendo "metteremo a fattor comune portafogli complementari, reti di relazione con specialisti e capacità industriali per offrire soluzioni ancora più efficaci a pazienti e professionisti della salute. È un passo decisivo per accelerare la crescita internazionale dei nostri marchi e creare valore sostenibile per tutti gli stakeholder".