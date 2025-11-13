Azimut, Giuliani: progetto TNB non è in discussione, licenza ottenibile anche in Svizzera

(Teleborsa) - "Nella mia vita professionale, insieme ai colleghi, ho realizzato cose molto più difficili che collaborare all'ottenimento di una licenza bancaria
. Non chiedo al mercato rispetto, ma almeno l'utilizzo del buon senso nel pensare che il Gruppo Azimut possa essere costretto a desistere dalla realizzazione di TNB". Lo ha detto Pietro Giuliani, Presidente
di Azimut Holding
, dopo il crollo del titolo a seguito dell'ispezione di Banca d'Italia su Azimut Capital Management SGR che ha evidenziato
"rilevanti carenze di governance e organizzative".
"Preferiremmo che ci fosse consentito in tempi ragionevoli di ottenere la licenza in Italia, ma se ciò non fosse possibile, esistono altri Paesi, ad esempio la Svizzera
(dove già operiamo)", ha aggiunto.
Poco fa il gruppo, attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha precisato
che dividendo e buyback "non sono in discussione"
.
Giuliani, parlando di quello che sta accadendo sul titolo Azimut come di "inaspettato e irrazionale", ha reso noto
di aver "già dato disposizioni di incrementare il mio investimento
in azioni Azimut per alcuni milioni di euro da qui ai prossimi giorni".