Azimut, Giuliani: calo del titolo è "inaspettato e irrazionale", incremento il mio investimento
(Teleborsa) - "Ritengo che quanto sta accadendo sul titolo Azimut sia inaspettato e irrazionale. Le attuali quotazioni di Azimut Holding rappresentano per gli investitori un'ottima opportunità di acquisto e/o di rafforzamento delle proprie posizioni". Lo ha detto Pietro Giuliani, presidente di Azimut Holding, dopo il crollo del titolo a seguito dell'ispezione di Banca d'Italia su Azimut Capital Management SGR che ha evidenziato "rilevanti carenze di governance e organizzative".

"Per questo a titolo personale, ho già dato disposizioni di incrementare il mio investimento in azioni Azimut per alcuni milioni di euro da qui ai prossimi giorni - ha aggiunto - Lo anticipo al mercato poiché non vorrei che in questo clima di "caccia alle streghe" qualcuno pensasse che in qualche modo sia coinvolto nel "sali e scendi" di borsa per trarne profitto personale".

Poco fa il gruppo, attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha precisato che dividendo e buyback "non sono in discussione".
