Azimut: dividendo e buyback "non sono in discussione"

(Teleborsa) - Azimut
, gruppo attivo nel risparmio gestito e incluso nel FTSE MIB, ha precisato che dividendo e buyback "non sono in discussione"
.
"Alla luce di voci incontrollate che si stanno rincorrendo sul mercato
, confermo la mia proposta al Consiglio di Amministrazione di quanto già comunicato al mercato - ha detto il presidente Pietro Giuliani
- Azimut Holding, non essendo sotto vigilanza prudenziale, non può essere sottoposta a cambi di politiche di dividendi e buyback. La maggioranza dei suoi azionisti in sede assembleare è l’unico organismo titolato a tale decisione".
Oggi il titolo Azimut è crollato in Borsa
dopo che un'ispezione di Banca d'Italia ha rilevato
che la controllata Azimut Capital Management SGG non è idonea a sostenere operazioni rilevanti come fusioni o scissioni e pertanto deve avviare tempestivamente un'azione di rimedio.
L'ispezione ha evidenziato "rilevanti carenze di governance e organizzative
", ha detto Azimut in una nota diffusa su richiesta di Consob. "Sul progetto TNB, la piena implementazione del piano di rimedio sarà valutata da Banca d'Italia ma non è un presupposto sufficiente per determinare un esito positivo degli eventuali procedimenti connessi al progetto", si legge nel comunicato.