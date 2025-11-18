Plenitude acquisisce 760 MW da Neoen e rafforza la crescita nelle rinnovabili in Francia

(Teleborsa) -, una delle aziende leader nel settore delle energie rinnovabili, di undi capacità installata dislocati su tutto. Gli asset producono circaL’operazione rappresenta unche rafforza così il proprio posizionamento tra i principali operatori energetici integrati in Europa. Il perfezionamento dell’accordo èL’acquisizione èe contribuisce in modo significativo al raggiungimento degli obiettivi di capacità installata da fonti rinnovabili di Plenitude al 2025. Il percorso di crescita della Società, delineato nel Piano Strategico 2025–2028,in linea con l’impegno di Plenitude per la transizione energetica.Al completamento dell’operazione, la. L’integrazione di questo portafoglio di impianti con gli asset già esistenti di Plenitude permetterà di ottimizzare le attività e generare sinergie operative., ha commentato: "Questa acquisizione amplia la nostra presenza in Francia, Paese in cuiGrazie a questa operazione rafforziamo il nostro modello di business integrato e acceleriamo nel raggiungimento dei nostri obiettivi".