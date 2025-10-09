HSBC Holdings, punta a salire al 100% di Hang Seng Bank

HSBC Holdings

(Teleborsa) -intendela controllata di Hong Kong, in difficoltà, in un'operazione che rappresenta una scommessa importante sul polo finanziario cinese.La banca britannica, che detiene circa il 63% di Hang Seng, spenderàper acquistare le azioni che non detiene già. Il prezzo di offerta di, che valuta l'unità a 37 miliardi di dollari, rappresenta un premio del 30% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Hang Seng di mercoledì."La nostra offerta rappresenta un'opportunità entusiasmante per la crescita sia di Hang Seng che di HSBC. Preserveremo il marchio Hang Seng, la sua tradizione, la sua proposta distintiva al cliente e la sua rete di filiali, investendo al contempo per sbloccare nuovi punti di forza in prodotti, servizi e tecnologie per offrire ai clienti maggiore scelta e innovazione", ha affermato, CEO del nostro Gruppo. "La nostra offerta rappresenta anche un investimento significativo nell'economia di Hong Kong, a dimostrazione della nostra fiducia in questo mercato e del nostro impegno per il suo futuro come principale centro finanziario globale e come super-connettore tra i mercati internazionali e la Cina continentale".La proposta entrerà in vigore subordinatamente al soddisfacimento di determinate condizioni, tra cui l'approvazione degli azionisti di Hang Seng e l'approvazione dell'Alta Corte di Hong Kong.