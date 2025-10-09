HSBC in forte calo al FTSE 100 dopo la proposta di di privatizzare Hang Seng Bank

(Teleborsa) - In netto calo il titolo del colosso bancario britannico HSBC
, al momento il peggiore al FTSE 100 di Londra con perdite intorno al 6%, dopo aver presentato una proposta per privatizzare Hang Seng Bank
tramite un cosiddetto "scheme of arrangement
". Se approvata, la proposta comporterebbe l'acquisizione da parte di HSBC Asia Pacific
di tutte le azioni rimanenti di Hang Seng detenute dagli azionisti di minoranza e il ritiro delle azioni Hang Seng dalla quotazione presso la Borsa di Hong Kong.
L'operazione si aggira intorno ai 12 miliardi di dollari
.
"Sebbene la logica strategica sia convincente e questo sembri un uso complessivamente sensato del capitale, prevediamo che gli investitori si chiederanno il perché proprio ora e a questo prezzo", ha commentato l'analista di Citi, Andrew Coombs
.