Milano 9:32
44.980 +0,42%
Nasdaq 12-nov
25.517 0,00%
Dow Jones 12-nov
48.255 +0,68%
Londra 9:32
9.889 -0,23%
24.405 +0,10%

Borsa: Londra, apertura -0,2%

In breve, Finanza
Indice FTSE-100 -0,2% a quota 9.891,35 dopo l'apertura.
