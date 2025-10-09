Milano 15:33
43.017 -1,08%
Nasdaq 15:33
25.112 -0,10%
Dow Jones 15:33
46.660 +0,13%
Londra 15:33
9.533 -0,17%
Francoforte 15:32
24.699 +0,41%

Londra: risultato positivo per Kingfisher

Balza in avanti il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento dell'1,94%.
