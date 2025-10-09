Milano 12:42
Londra: si concentrano le vendite su Prudential

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi, che presenta una flessione dell'1,82%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prudential, che fa peggio del mercato di riferimento.


L'esame di breve periodo di Prudential classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,43 sterline e primo supporto individuato a 10,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,66.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
