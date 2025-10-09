Londra: si concentrano le vendite su Prudential

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di servizi finanziari e assicurativi
, che presenta una flessione dell'1,82%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Prudential
, che fa peggio del mercato di riferimento.
L'esame di breve periodo di Prudential
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 10,43 sterline e primo supporto individuato a 10,2. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 10,66.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)