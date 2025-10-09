Madrid: calo per Repsol

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale dell'utility spagnola
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di medio periodo di Repsol
confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,78 Euro con primo supporto visto a 14,51. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14,41.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)