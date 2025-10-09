Milano 15:33
43.017 -1,08%
Nasdaq 15:33
25.112 -0,10%
Dow Jones 15:33
46.660 +0,13%
Londra 15:33
9.533 -0,17%
Francoforte 15:33
24.692 +0,39%

Madrid: calo per Repsol

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, in flessione dell'1,98% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale dell'utility spagnola rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Le implicazioni di medio periodo di Repsol confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 14,78 Euro con primo supporto visto a 14,51. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 14,41.

