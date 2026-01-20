Madrid: si concentrano le vendite su Repsol

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, in flessione del 2,21% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale dell'utility spagnola
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di breve periodo di Repsol
evidenzia un declino dei corsi verso area 15,23 Euro con prima area di resistenza vista a 15,64. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 15,08.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)