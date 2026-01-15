Perde Repsol sul mercato di Madrid

(Teleborsa) - Scende sul mercato la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che soffre con un calo del 6,36%.
Lo scenario su base settimanale dell'utility spagnola
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'Ibex 35
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Repsol
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 15,94 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 15,54. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 16,34.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)