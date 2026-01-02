Milano
14:04
45.226
+0,63%
Nasdaq
31-dic
25.250
0,00%
Dow Jones
31-dic
48.063
0,00%
Londra
14:04
9.972
+0,41%
Francoforte
14:04
24.568
+0,32%
Venerdì 2 Gennaio 2026, ore 14.20
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Madrid: positiva la giornata per Repsol
Madrid: positiva la giornata per Repsol
Migliori e peggiori
,
In breve
02 gennaio 2026 - 13.00
Seduta vivace oggi per la
società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,95%.
Condividi
Leggi anche
Madrid: andamento sostenuto per Repsol
Madrid: nuovo spunto rialzista per Repsol
Madrid: andamento sostenuto per Repsol
Madrid: positiva la giornata per Indra
Titoli e Indici
Repsol
+2,48%
Altre notizie
Madrid: positiva la giornata per Acerinox
Madrid: giornata depressa per Enagas
Madrid: giornata depressa per Cellnex Telecom
Madrid: giornata depressa per Indra
Madrid: risultato positivo per Acciona
Madrid: andamento rialzista per Banco de Sabadel
Guide
Guida ai rating: come leggere AAA, BBB, junk...
Quando accanto a un titolo di Stato o a un’obbligazione si legge AAA, BBB, o magari “junk”, ci troviamo di fronte a un giudizio sintetico sul profilo di rischio di quel preciso asset.
leggi tutto