Milano 13:30
45.605 -0,32%
Nasdaq 6-gen
25.640 0,00%
Dow Jones 6-gen
49.462 +0,99%
Londra 13:30
10.059 -0,63%
Francoforte 13:30
25.039 +0,59%

Madrid: calo per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Composto ribasso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, in flessione del 2,01% sui valori precedenti.
