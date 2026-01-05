Madrid: scambi al rialzo per Repsol

(Teleborsa) - Scambia in profit la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale
, che lievita del 2,93%.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'utility spagnola
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Allo stato attuale lo scenario di breve di Repsol
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,08 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,59.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)