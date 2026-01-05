Madrid: scambi al rialzo per Repsol

società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale

Ibex 35

utility spagnola

Repsol

(Teleborsa) - Scambia in profit la, che lievita del 2,93%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dell'rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 17,08 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 16,57. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 17,59.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)