Milano 15:33
43.017 -1,08%
Nasdaq 15:33
25.112 -0,10%
Dow Jones 15:33
46.660 +0,13%
Londra 15:33
9.533 -0,17%
Francoforte 15:33
24.692 +0,39%

Madrid: rosso per Repsol

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: rosso per Repsol
Rosso per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, che sta segnando un calo dell'1,98%.
Condividi
```