Madrid: scambi al rialzo per Solaria

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,71%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, si nota che Solaria
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,97%, rispetto a +0,66% dell'indice azionario della Borsa di Madrid
).
Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria
rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,39 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,84.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)