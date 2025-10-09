Milano 12:42
Madrid: scambi al rialzo per Solaria

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,71%.

Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Solaria mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +20,97%, rispetto a +0,66% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).


Allo stato attuale lo scenario di breve di Solaria rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,39 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 13,95. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 14,84.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
