New York: brillante l'andamento di Oracle

(Teleborsa) - Avanza il principale fornitore di software aziendale
, che guadagna bene, con una variazione del 3,71%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, si nota che Oracle
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,39%, rispetto a +0,4% dell'indice del basket statunitense
).
L'esame di breve periodo di Oracle
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 304,1 USD e primo supporto individuato a 290,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 317,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)