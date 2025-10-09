Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 18:11
25.067 -0,28%
Dow Jones 18:11
46.448 -0,33%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

New York: brillante l'andamento di Oracle

Migliori e peggiori
New York: brillante l'andamento di Oracle
(Teleborsa) - Avanza il principale fornitore di software aziendale, che guadagna bene, con una variazione del 3,71%.

Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Oracle mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,39%, rispetto a +0,4% dell'indice del basket statunitense).


L'esame di breve periodo di Oracle classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 304,1 USD e primo supporto individuato a 290,4. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 317,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
