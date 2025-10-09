Milano 17:35
42.792 -1,59%
Nasdaq 20:34
25.014 -0,49%
Dow Jones 20:34
46.310 -0,63%
Londra 17:35
9.509 -0,41%
Francoforte 17:35
24.611 +0,06%

New York: giornata depressa per Honeywell International

Migliori e peggiori, In breve
New York: giornata depressa per Honeywell International
Composto ribasso per il produttore di apparecchiature industriali, in flessione del 2,50% sui valori precedenti.
Condividi
```