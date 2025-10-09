New York: prevalgono le vendite su Newmont

(Teleborsa) - Pressione sulla società mineraria
, che perde terreno, mostrando una discesa del 4,07%.
Lo scenario su base settimanale di Newmont
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dall'S&P-500
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Le implicazioni di breve periodo di Newmont
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 87,63 USD. Possibile una discesa fino al bottom 83,31. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 91,95.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)