Milano 12:43
43.034 -1,04%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:43
9.512 -0,39%
Francoforte 12:43
24.660 +0,25%

Piazza Affari: calo per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: calo per l'indice dei servizi di consumo italiano
Il Comparto servizi di consumo a Piazza Affari perde l'1,15%, continuando la seduta a 28.965,49 punti.
Condividi
```