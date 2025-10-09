Milano 9:32
43.333 -0,35%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:32
9.518 -0,32%
24.639 +0,17%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Buzzi

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Buzzi
Avanza la società attiva nel settore del cemento, che guadagna bene, con una variazione dell'1,91%.
