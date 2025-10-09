Milano 12:44
43.034 -1,04%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:44
9.512 -0,39%
Francoforte 12:44
24.658 +0,25%

Piazza Affari: scambi in positivo per Stellantis

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per Stellantis
Balza in avanti la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.
Condividi
```