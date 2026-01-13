Milano 14:23
45.706 -0,06%
Nasdaq 12-gen
25.788 0,00%
Dow Jones 12-gen
49.590 +0,17%
Londra 14:23
10.139 -0,02%
Francoforte 14:23
25.442 +0,15%

Piazza Affari: rosso per Stellantis

Migliori e peggiori
Piazza Affari: rosso per Stellantis
(Teleborsa) - Ribasso per la casa automobilistica italo-francese-statunitense, che presenta una flessione dell'1,91%.

La tendenza ad una settimana di Stellantis è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE MIB. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Stellantis, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 8,738 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 8,977 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 8,658.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```