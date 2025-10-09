Milano 9:32
43.333 -0,35%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 9:32
9.518 -0,32%
24.639 +0,17%

Piazza Affari: scatto rialzista per Cementir

Migliori e peggiori
Piazza Affari: scatto rialzista per Cementir
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società cementiera, che tratta in rialzo del 6,12%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Cementir mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,97%, rispetto a +3,26% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Il quadro tecnico del gruppo cementiero suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,36 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```