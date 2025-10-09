Piazza Affari: scatto rialzista per Cementir

società cementiera

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la, che tratta in rialzo del 6,12%.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,97%, rispetto a +3,26% dell').Il quadro tecnico delsuggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,36 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,8.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)