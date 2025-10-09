Piazza Affari: scatto rialzista per Cementir

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società cementiera
, che tratta in rialzo del 6,12%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Cementir
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,97%, rispetto a +3,26% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Il quadro tecnico del gruppo cementiero
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 14,36 Euro con tetto rappresentato dall'area 15,22. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 13,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)