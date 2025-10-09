Milano 12:44
43.034 -1,04%
Nasdaq 8-ott
25.137 0,00%
Dow Jones 8-ott
46.602 0,00%
Londra 12:44
9.512 -0,39%
Francoforte 12:44
24.658 +0,25%

Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moltiply Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Moltiply Group
Ribasso composto e controllato per il broker online per i mutui alle famiglie, che presenta una flessione del 2,41% sui valori precedenti.
Condividi
```