Analisi Tecnica: EUR/YEN del 9/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre
Il Cambio Euro / Yen ha incontrato delle difficoltà archiviando la seduta in calo a 177,06.
Il quadro tecnico di breve periodo dell'Euro contro Yen giapponese mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 178,093. Rischio di discesa fino a 175,463 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 180,723.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)