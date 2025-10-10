Milano 9:10
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 9/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 9 ottobre

Risultato negativo per il Light Sweet Crude Oil, con una flessione dell'1,31%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 60,68. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 62,3. Il peggioramento del greggio WTI è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 59,87.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
