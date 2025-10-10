Milano 17:35
GPI, Manzana non rinnova le pattuizioni parasociali con CDP
(Teleborsa) - GPI, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha reso nota la comunicazione inviata da FM S.p.A. a CDP Equity S.p.A. in cui si esprime l'intenzione di non voler rinnovare le pattuizioni parasociali contenute nell’accordo di investimento sottoscritto a giugno 2022 tra FM S.p.A., CDP Equity S.p.A., GPI S.p.A. e Fausto Manzana.

Le pattuizioni parasociali dovranno, pertanto, ritenersi integralmente decadute e prive di effetti a decorrere dalle ore 24:00 del 14 dicembre 2025.

FM S.p.A. è la holding del presidente Manzana, che da mesi sta portando avanti interlocuzioni con primari investitori internazionali al fine di valutare una potenziale operazione di partnership strategica su GPI.
