GPI, Manzana non rinnova le pattuizioni parasociali con CDP

GPI

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha reso nota la comunicazione inviata da FM S.p.A. a CDP Equity S.p.A. in cui si esprime l'contenute nell’accordo di investimento sottoscritto a giugno 2022 tra FM S.p.A., CDP Equity S.p.A., GPI S.p.A. e Fausto Manzana.Le pattuizioni parasociali dovranno, pertanto, ritenersi integralmente decadute e prive di effetti a decorrere dalle ore 24:00 del2025.FM S.p.A. è la holding del presidente Manzana, che da mesi sta portando avantial fine di valutare una potenziale operazione di partnership strategica su GPI.