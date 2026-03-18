Da Cdp realizzate per le Regioni iniziative per oltre 2,6 mld negli anni 2022-25

(Teleborsa) - Individuare nuove forme di partnership per realizzare investimenti strategici per i territori e dare slancio al tessuto imprenditoriale locale. Questo è quanto è emerso dall’incontro ‘Oggi, per l’Italia del futuro: quarto incontro annuale per lo sviluppo sostenibile delle Regioni’, organizzato a Roma da Cassa Depositi e Prestiti
insieme alla Conferenza delle Regioni
e delle Province Autonome e all’Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali.
L’incontro organizzato presso la sede di Cdp si è articolato in tre tavoli di confronto
sui temi riguardanti: gli strumenti finanziari per gli investimenti
; la rigenerazione urbana
sostenibile e gli interventi per l’abitare; le soluzioni per accelerare la crescita dimensionale e l’innovazione di PMI e Mid Cap.
Questo incontro si inserisce “in uno scenario, per il Paese e per l’Europa, nel quale fare sistema non è solo un valore ma una necessità. In questo contesto, - ha sottolineato Giovanni Gorno Tempini
, Presidente di Cassa Depositi e Prestiti - Cdp rafforza il proprio impegno nel dialogo strutturato con i suoi partner, per individuare nuove traiettorie di crescita sostenibile e duratura nel tempo, anche attraverso il pieno utilizzo delle tecnologie più avanzate. Nel suo ruolo di Banca promozionale, CDP è chiamata a dare continuità allo sviluppo e alla competitività dei territori, agevolando la diffusione capillare dei benefici dell’innovazione e accompagnando le imprese nelle trasformazioni in atto. La solida relazione - conclude - con le Regioni e l’ANFIR è un’importante leva per affrontare con successo questi snodi decisivi e i lavori di oggi costituiscono la base per rinnovare questa alleanza”.
Tra il 2022 e il 2025 sono stati erogati oltre 2,6 miliardi
di euro per finanziare progetti a favore di Regioni, Province Autonome, Società partecipate
dalle Regioni e che includono anche programmi condotti insieme alle Finanziarie regionali. Di questi, circa 1,8 miliardi sono stati indirizzati al sostegno di investimenti chiave per i territori.
Secondo, l’Amministratore Delegato di Cdp, Dario Scannapieco
, questo appuntamento “rappresenta un tassello fondamentale di una strategia condivisa per lo sviluppo del Paese. La collaborazione con le Regioni e le loro partecipate ha consentito a Cassa Depositi e Prestiti di sostenere realtà pubbliche e private in oltre il 78% dei Comuni, raggiungendo aree in cui vive più del 97% della popolazione italiana. Guardando agli ultimi anni, dal 2022 ad oggi, grazie al lavoro con le Regioni è stato attivato un volume di iniziative di valore pari a 2,6 miliardi. Le risorse straordinarie del PNRR hanno consentito di accelerare investimenti indispensabili. La priorità, ora, è rendere strutturale la capacità di programmazione e attuazione degli investimenti pubblici anche oltre la stagione del Piano e assicurare continuità e coesione quali fattori chiave per la competitività nazionale”.
Nell’ultimo periodo Cassa Depositi e Prestiti ha rafforzato la sua vicinanza al tessuto e alle comunità locali con una rete di 28 presidi tra uffici e spazi dedicati che comprendono anche sei Hub macroregionali di coordinamento, per garantire un contatto ancora più diretto con gli Enti e le aziende del territorio. Una presenza che si è concretizzata anche in numerose attività, tra cui la sottoscrizione di accordi finalizzati a potenziare la capacità di utilizzo dei Fondi europei a livello regionale attraverso il sostegno tecnico-finanziario di CDP. Recente è anche la firma del cosiddetto ‘Addendum 2025 al Protocollo ANFIR-CDP
’ che ha prorogato e ampliato la cooperazione tra le parti nei settori del credito agevolato e delle garanzie.
“Gli investimenti pubblici sono diventati sempre più complessi, richiedono maggiori capacità progettuali, sostenibilità finanziaria e integrazione tra diverse fonti di finanziamento. - ha spiegato Massimiliano Fedriga
, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome - In questo senso la collaborazione delle Regioni con Cassa Depositi e Prestiti e ANFIR
è centrale ed è destinata a rafforzarsi. Penso agli strumenti agevolativi e alle soluzioni innovative a supporto della crescita nazionale e internazionale delle imprese, nonché ai modelli di residenzialità e di risposta all’emergenza abitativa da sviluppare anche in un’ottica di rigenerazione urbana, sino agli investimenti in infrastrutture e in sanità. La sfida che abbiamo davanti è quindi duplice: da un lato consolidare i risultati ottenuti con il PNRR; dall’altro costruire un nuovo ciclo di investimenti pubblici per la fase del post-PNRR capace di sostenere la crescita, ridurre i divari territoriali e rafforzare la qualità dei servizi ai cittadini”, ha concluso.
Secondo il presidente dell’Anfir, Michele Vietti
, “le finanziarie regionali possono svolgere un ruolo sempre più strategico nel collegare la programmazione pubblica con il mercato dei capitali. Rafforzare l’uso degli strumenti finanziari e la collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti significa rendere più efficaci le politiche di investimento e sostenere concretamente PMI e territori. Per questo è fondamentale coinvolgere gli istituti di promozione già nella fase di programmazione delle politiche europee”.