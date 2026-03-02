Atempo Growth incrementa l'allocazione sull'Italia con CDP che investe nel suo fondo

Banco Santander

(Teleborsa) - La piattaforma pan-europea di venture debt, specializzata nell'erogazione di finanziamenti strutturati, alternativi all'equity tradizionale a favore di aziende tecnologiche e tech enabled in fase di espansione, ha annunciato il. Con questo closing, gli asset in gestione della società ammontano complessivamente a 850 milioni di euro. L'ultimo closing sarà previsto alla fine del terzo trimestre 2026.Fund II è sostenuto da un solido gruppo di investitori istituzionali, tra cui(parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti),, Decalia, British Business Investments, European Investment Fund, un gruppo bancario italiano e un primario gruppo assicurativo europeo che investirà nel fondo, rafforzando ulteriormente la base di limited partner e consolidando la piattaforma di Atempo nel suo percorso di crescita in Europa.Grazie al coinvolgimento di CDP Venture Capital, Atempo Growth. La piattaforma ha già investito in Italia in(società specializzata in soluzioni digitali e SaaS per il settore automotive), e, attraverso Fund II, intende incrementare ulteriormente l'allocazione sul mercato italiano, sostenendo scale-up innovative e contribuendo al consolidamento dell'ecosistema nazionale del venture debt."Con il closing di Atempo Growth II, siamo lieti di accogliere CDP Venture Capital tra i nostri investitori - ha commentato- Il raggiungimento di questo traguardo rappresenta una tappa significativa per la società, con masse gestite che toccano gli 850 milioni, consentendoci di scalare ulteriormente la nostra piattaforma e rafforzare il supporto alle aziende tecnologiche europee, con un'attenzione crescente al mercato italiano. Continuiamo a potenziare il nostro team e ad ampliare la nostra presenza in Europa, con l'obiettivo di estendere il nostro raggio d'azione e accelerare l'innovazione nel continente"."Siamo orgogliosi di investire in Atempo Growth II, il primo fondo di venture debt nel nostro portafoglio - ha commentato- Questa partnership è coerente con il nostro obiettivo di sostenere l'ecosistema tecnologico italiano, offrendo alle aziende ad alto potenziale di crescita un'ulteriore fonte di finanziamento flessibile".