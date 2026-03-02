Atempo Growth incrementa l'allocazione sull'Italia con CDP che investe nel suo fondo

(Teleborsa) - La piattaforma pan-europea di venture debt Atempo Growth
, specializzata nell'erogazione di finanziamenti strutturati, alternativi all'equity tradizionale a favore di aziende tecnologiche e tech enabled in fase di espansione, ha annunciato il terzo closing di Atempo Growth II (Fund II), raggiungendo 455 milioni di euro di commitment
. Con questo closing, gli asset in gestione della società ammontano complessivamente a 850 milioni di euro. L'ultimo closing sarà previsto alla fine del terzo trimestre 2026.
Fund II è sostenuto da un solido gruppo di investitori istituzionali, tra cui CDP Venture Capital
(parte del gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Banco Santander
, Decalia, British Business Investments, European Investment Fund, un gruppo bancario italiano e un primario gruppo assicurativo europeo che investirà nel fondo, rafforzando ulteriormente la base di limited partner e consolidando la piattaforma di Atempo nel suo percorso di crescita in Europa.
Grazie al coinvolgimento di CDP Venture Capital, Atempo Growth rafforzerà il proprio impegno in Italia
. La piattaforma ha già investito in Italia in Motork
(società specializzata in soluzioni digitali e SaaS per il settore automotive), e, attraverso Fund II, intende incrementare ulteriormente l'allocazione sul mercato italiano, sostenendo scale-up innovative e contribuendo al consolidamento dell'ecosistema nazionale del venture debt.
"Con il closing di Atempo Growth II, siamo lieti di accogliere CDP Venture Capital tra i nostri investitori - ha commentato Luca Colciago, Co-Founder e General Partner di Atempo Growth
- Il raggiungimento di questo traguardo rappresenta una tappa significativa per la società, con masse gestite che toccano gli 850 milioni, consentendoci di scalare ulteriormente la nostra piattaforma e rafforzare il supporto alle aziende tecnologiche europee, con un'attenzione crescente al mercato italiano. Continuiamo a potenziare il nostro team e ad ampliare la nostra presenza in Europa, con l'obiettivo di estendere il nostro raggio d'azione e accelerare l'innovazione nel continente".
"Siamo orgogliosi di investire in Atempo Growth II, il primo fondo di venture debt nel nostro portafoglio - ha commentato Cristina Bini, Direttrice Investimenti Indiretti di CDP Venture Capital
- Questa partnership è coerente con il nostro obiettivo di sostenere l'ecosistema tecnologico italiano, offrendo alle aziende ad alto potenziale di crescita un'ulteriore fonte di finanziamento flessibile".