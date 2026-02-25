Milano 14:26
GPI, Fondazione Enpaia sale al 10,3% del capitale sociale

GPI, Fondazione Enpaia sale al 10,3% del capitale sociale
(Teleborsa) - GPI, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità, ha reso noto che l’azionista Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e gli Impiegati in Agricoltura - Fondazione E.N.P.A.I.A. ha superato la soglia rilevante del 5% del capitale sociale rappresentativo di azioni che conferiscono diritto di voto. In particolare, ha dichiarato di detenere 2.981.965 azioni ordinarie, pari al 10,315% del capitale sociale e al 6,234% dei diritti di voto.

F.M. S.p.A, la società dell'AD Fausto Manzana, ha il 47,934% del capitale sociale, CDP Equity ha il 18,413%.
