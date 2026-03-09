EQUITA, aderenti al patto presentano lista per CdA. Vismara diventa presidente non esecutivo

(Teleborsa) - EQUITA
, investment bank italiana indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha reso noto che gli aderenti al patto parasociale si sono espressi favorevolmente alla presentazione di una lista di candidati per il rinnovo del CdA
, così come previsto dagli accordi parasociali.
La lista - che verrà presentata da Andrea Vismara e Matteo Ghilotti, titolari di una partecipazione complessiva pari al 7% del capitale sociale e rispettivamente presidente e vicepresidente del patto - ha l-obiettivo di promuovere una governance allargata e valorizzare manager interni
.
La lista presenta un numero di candidati pari a 9
, tra i quali 4 amministratori esecutivi e 5 amministratori non esecutivi - di cui 3 indipendenti. 4 amministratori sono appartenenti al genere meno rappresentato.
Qualora la lista che sarà presentata dagli azionisti ottenesse in sede assembleare la maggioranza dei voti, saranno proposti i seguenti incarichi: Andrea Vismara
- Presidente (non esecutivo) 2. Carlo Andrea Volpe
- Vicepresidente (esecutivo) 3. Luigi De Bellis
- Co-Amministratore Delegato (esecutivo) 4. Simone Riviera
- Co-Amministratore Delegato (esecutivo) 5. Stefania Milanesi - Consigliere (esecutivo) 6. Michela Zeme - Consigliere (non esecutivo) 7. Angela Gamba - Consigliere (non esecutivo e indipendente) 8.
Matteo Bruno Lunelli - Consigliere (non esecutivo e indipendente) 9. Sabrina Galmarini - Consigliere (non esecutivo e indipendente).