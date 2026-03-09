EQUITA, aderenti al patto presentano lista per CdA. Vismara diventa presidente non esecutivo

EQUITA

(Teleborsa) -, investment bank italiana indipendente quotata su Euronext STAR Milan, ha reso noto che gli, così come previsto dagli accordi parasociali.La lista - che verrà presentata da Andrea Vismara e Matteo Ghilotti, titolari di una partecipazione complessiva pari al 7% del capitale sociale e rispettivamente presidente e vicepresidente del patto - ha l-obiettivo diLa lista presenta un, tra i quali 4 amministratori esecutivi e 5 amministratori non esecutivi - di cui 3 indipendenti. 4 amministratori sono appartenenti al genere meno rappresentato.Qualora la lista che sarà presentata dagli azionisti ottenesse in sede assembleare la maggioranza dei voti, saranno proposti i seguenti incarichi:- Presidente (non esecutivo) 2.- Vicepresidente (esecutivo) 3.- Co-Amministratore Delegato (esecutivo) 4.- Co-Amministratore Delegato (esecutivo) 5. Stefania Milanesi - Consigliere (esecutivo) 6. Michela Zeme - Consigliere (non esecutivo) 7. Angela Gamba - Consigliere (non esecutivo e indipendente) 8.Matteo Bruno Lunelli - Consigliere (non esecutivo e indipendente) 9. Sabrina Galmarini - Consigliere (non esecutivo e indipendente).