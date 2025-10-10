IA: Ue amplia rete di fabbriche, altre 6 in arrivo

(Teleborsa) - La Commissione europea ha annunciato un importante ampliamento dell'infrastruttura dedicata all'intelligenza artificiale,
con l'aggiunta di sei nuove AI Factory alla rete già esistente. Il numero totale delle fabbriche di IA sale così a 19 in 16 Stati membri. Le nuove fabbriche di IA
saranno istituite nella Repubblica Ceca, in Lituania, nei Paesi Bassi, in Romania, in Spagna e in Polonia e offriranno alle startup, alle Pmi e all'industria accesso diretto a supercomputer ottimizzati per l'IA, competenze tecniche e supporto personalizzato per sviluppare e implementare soluzioni di intelligenza artificiale avanzate.
"L'Ue sta investendo molto in tecnologie critiche perché ci rendiamo conto che sono una parte importante della nostra competitività e della nostra sicurezza" ha dichiarato a commento la vice presidente della Commissione Henna Virkkunen
. Supportata da oltre 500 milioni di euro di investimenti congiunti da parte dell'Ue e degli Stati membri, questa terza ondata di fabbriche di IA amplierà la capacità di calcolo ad alte prestazioni dell'Europa e accelererà l'adozione della nuova tecnologia in settori chiave.Questa iniziativa
- si legge nel comunicato - sostiene il piano d'azione per il continente dell'IA e integra gli investimenti dell'UE nelle futuregigafactory di IA, strutture su larga scala dedicate allo sviluppo e all'addestramento di modelli avanzati di IA e sistemi di frontiera, allineandosi nel contempo allastrategia per l'IA applicata per accelerare l'adozione dell'intelligenza artificiale in tutta l'economia e nel settore pubblico europei.