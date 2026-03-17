Mimit: prezzo medio della benzina 1,85 euro, gasolio 2,09 euro

(Teleborsa) - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,853 euro al litro per la benzina e 2,087 euro al litro per il gasolio.



Si tratta di un lieve rialzo rispetto ai valori di 1,84 euro per la benzina e 2,07 euro per il gasolio comunicati ieri dallo stesso ministero. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è oggi di 1,941 euro per la benzina e 2,148 euro per il gasolio.



(Foto: David ROUMANET / Pixabay)

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