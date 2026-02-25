Milano 17:35
47.170 +1,11%
Nasdaq 18:00
25.267 +1,16%
Dow Jones 18:00
49.412 +0,48%
Londra 17:35
10.806 +1,18%
Francoforte 17:35
25.176 +0,76%

Borsa: Seduta rialzista per Francoforte, in guadagno dello 0,76%
Francoforte amplia la performance positiva dello 0,76% e chiude a 25.175,94 punti.
