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Giappone, produzione industriale gennaio cresce più delle stime

Economia, Macroeconomia
Giappone, produzione industriale gennaio cresce più delle stime
(Teleborsa) - Accelera più delle attese la produzione delle fabbriche giapponesi a dicembre. Secondo la stima definitiva del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice destagionalizzato della produzione industriale è cresciuto del 4,3% su mese, superiore al +2,2% previsto nella stima preliminare. A dicembre si era registrata una crescita dello 0,6% (rivisto da -0,1%).

Su base annuale il dato non destagionalizzato della produzione è in aumento dello 0,7%.

Le consegne registrano una crescita mensile del 3,8%, mentre le scorte calano dello 0,8%.

La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a -4,6%.
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