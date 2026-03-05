Milano 15:37
Prysmian, accordo da 500 milioni di euro con Alliander per rafforzare rete elettrica olandese

(Teleborsa) - Prysmian, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dei sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, si è aggiudicata un accordo quadro con Alliander per la fornitura di cavi di media e bassa tensione destinati allo sviluppo e all'ammodernamento della rete elettrica olandese. L'accordo, della durata di 8 anni, potrebbe avere un valore complessivo fino a circa 500 milioni di euro.

Prysmian si è aggiudicata questo contratto per affiancare Alliander nel corso dei prossimi anni, in un momento in cui i Paesi Bassi stanno ampliando, rafforzando e rendendo più resiliente la propria rete di distribuzione elettrica, favorendo al contempo una crescente integrazione di energia rinnovabile nel sistema.

