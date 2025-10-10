Magis, ValueTrack abbassa fair value con 2025 molto impegnativo

Magis

(Teleborsa) - ValueTrack ha abbassato aper azione (dai precedenti 16,00 euro) ilsul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di nastri adesivi personalizzati, prodotti per l'imballaggio e sistemi di chiusura per l'incontinenza.Come previsto, ila causa della debolezza della domanda, della concorrenza più agguerrita e della pressione sui costi di produzione, scrivono gli analisti. Il management ha annunciato una nuova guidance di 75-80 milioni di euro di fatturato e 8,3-11 milioni di euro di EBITDA (punto medio) per il periodo 2025-2026, ovvero una riduzione rispetto alle stime precedenti che riflette in parte il rinvio di un contratto body-care da oltre 3 milioni di euro all'anno.Di conseguenza, ValueTrack hadel 6% per il VoP e del 23% per l'EBITDA in media, con un impatto negativo del 30% sull'utile per azione (EPS), ora stimato a 0,77 euro/azione rispetto al precedente 1,13 euro.Il: ora prevede una liquidità netta per l'esercizio 2025 a 8,4 milioni di euro (rispetto ai 14,4 milioni di euro stimati in precedenza), ma in netto miglioramento rispetto al primo semestre del 2025 grazie alla normalizzazione del capitale circolante netto. Per quanto riguarda gli anni 2026-27, prevede che un EBITDA cumulato di circa 23 milioni di euro si trasformerà in circa 6 milioni di euro di FCF, da destinare all'ulteriore sviluppo del segmento premium/specialty e potenzialmente alla distribuzione di dividendi, in linea con le attuali esigenze di investimento."L', con una decisione definitiva attesa nelle prossime settimane, a seguito dei recenti incontri all'estero", si legge nella ricerca.