Magis conclude il buyback con acquisti per 584 mila euro

(Teleborsa) - Magis ha comunicato che il 27 ottobre 2026 si è concluso il programma di acquisto di azioni proprie avviato il 27 ottobre 2025, in esecuzione delle delibere dell'Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2025 e del Consiglio di Amministrazione del 23 ottobre 2025.



Nel corso del programma, tra il 28 ottobre 2025 e il 27 ottobre 2026, la società italiana di adesivi e materiali flessibili ha acquistato complessivamente 60.179 azioni proprie al prezzo medio di 9,7056 euro per azione, per un controvalore totale di 584.070,32 euro.



Le operazioni sono state effettuate tramite Banca Akros, intermediario incaricato, nel rispetto delle disposizioni applicabili e dei termini dell’autorizzazione assembleare.









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