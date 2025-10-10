Roma, scatta lo sciopero di 24 ore dei dipendenti Atac

(Teleborsa) -a causa di uno, che coinvolge, bus, filobus, metro e ferrotranvia Termini-Centocelle che fanno capo ad, la municipalizzata dei trasporti capitolini. Ad indire la protesta sono due fronti sindacali, da un lato Sul, che ha indetto uno, dall'altro Usb e Orsa, che hanno convocato 4 ore di sciopero.La protesta è, durante il servizio notturno,e prevede le consuete: dall'inizio del servizio diurnoNon tutte le linee sarà comunque coinvolte dallo sciopero, che riguarda i dipendenti Atac. Sarannoquindi lea società esterne, i servizied i bus urbani gestiti da operatori come. Saranno assicurate tutte le attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità ed il servizio delle biglietterie online e in modalità contactless presso stazioni e a bordo dei mezzi di superficie.