Roma, scatta lo sciopero di 24 ore dei dipendenti Atac

(Teleborsa) - Di nuovo disagi a Roma
a causa di uno sciopero del servizio di trasporto pubblico locale
, che coinvolge, bus, filobus, metro e ferrotranvia Termini-Centocelle che fanno capo ad Atac
, la municipalizzata dei trasporti capitolini. Ad indire la protesta sono due fronti sindacali, da un lato Sul, che ha indetto uno sciopero di 24 ore
, dall'altro Usb e Orsa, che hanno convocato 4 ore di sciopero.
La protesta è scattata alla mezzanotte di giovedì
, durante il servizio notturno, e durerà sino alla mazzanotte di venerdì
e prevede le consuete fasce di garanzia
: dall'inizio del servizio diurno fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20
.
Non tutte le linee sarà comunque coinvolte dallo sciopero, che riguarda i dipendenti Atac. Saranno escluse
quindi le linee cittadine affidate in subappalto
a società esterne, i servizi Cotral e Trenitalia
ed i bus urbani gestiti da operatori come Atr, Bis, Troiani e Tuscia
. Saranno assicurate tutte le attività al pubblico di Roma Servizi per la Mobilità ed il servizio delle biglietterie online e in modalità contactless presso stazioni e a bordo dei mezzi di superficie.