Trasporti, sciopero di 24 ore personale Ita Airways e Easyjet. Sindacati chiedono "confronto serio"

(Teleborsa) - Oggi, giovedì 26 febbraio sciopero nazionale di 24 ore del personale di, con presidi dalle 10 alle 16 negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e NapoliCosì Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac che specificano: "Le lavoratrici e i lavoratori di Ita Airways hanno il diritto al rinnovo del contratto collettivo di lavoro,Un impianto contrattuale inadeguato sia sotto il profilo salariale che di tutele del lavoro. In questi anni in cui l'aziendaIta Airways si rinnovi il contratto di lavoro con concreti riconoscimenti in coerenza con le richieste presenti in piattaforma.- proseguono le organizzazioni sindacali - è doveroso anche per tutti i piloti e assistenti di volo della compagnia Easyjet, i quali, a causa dello stallo nel rinnovo del contratto collettivo, scaduto a settembre dello scorso anno, e del progressivo peggioramento delle relazioni industriali ormai ai minimi storici, non hanno ancora potuto beneficiare del legittimo diritto a veder rinnovato il loro contratto e continuano a dover subire le numerose fragilità operative e organizzative causate da una programmazione inadeguata.Per entrambe le vertenze è indispensabile unSiamo disponibili al confronto - conclude la nota -