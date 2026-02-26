Milano 10:26
47.170 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:26
10.815 +0,08%
Francoforte 10:26
25.140 -0,14%

Trasporti, sciopero di 24 ore personale Ita Airways e Easyjet. Sindacati chiedono "confronto serio"

Economia, Trasporti
Trasporti, sciopero di 24 ore personale Ita Airways e Easyjet. Sindacati chiedono "confronto serio"
(Teleborsa) - Oggi, giovedì 26 febbraio sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ita Airways e Easyjet, con presidi dalle 10 alle 16 negli aeroporti di Roma Fiumicino, Milano Linate e Napoli considerato che le trattative in atto non hanno prodotto i risultati attesi. Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo e Anpac che specificano: "Le lavoratrici e i lavoratori di Ita Airways hanno il diritto al rinnovo del contratto collettivo di lavoro, scaduto a dicembre 2024.

Un impianto contrattuale inadeguato sia sotto il profilo salariale che di tutele del lavoro. In questi anni in cui l'azienda è cresciuta, il traffico negli aeroporti italiani ha superato i livelli pre covid mentre l'inflazione ha pesantemente eroso i salari, è necessario che al personale di Ita Airways si rinnovi il contratto di lavoro con concreti riconoscimenti in coerenza con le richieste presenti in piattaforma.

Un giusto riconoscimento - proseguono le organizzazioni sindacali - è doveroso anche per tutti i piloti e assistenti di volo della compagnia Easyjet, i quali, a causa dello stallo nel rinnovo del contratto collettivo, scaduto a settembre dello scorso anno, e del progressivo peggioramento delle relazioni industriali ormai ai minimi storici, non hanno ancora potuto beneficiare del legittimo diritto a veder rinnovato il loro contratto e continuano a dover subire le numerose fragilità operative e organizzative causate da una programmazione inadeguata.

Per entrambe le vertenze è indispensabile un confronto serio, centrato sulla negoziazione e stipula dei diversi livelli dei contratti.

Siamo disponibili al confronto - conclude la nota - ma chiediamo ad Ita Airways e a Easyjet atti concreti e tempi certi.
Condividi
```