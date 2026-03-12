Lavoro, Istat: nel IV trimestre 2025 occupazione stabile ai massimi e disoccupazione in calo al 5,6%

(Teleborsa) - I dati relativi al quarto trimestre 2025 delineano un mercato del lavoro
caratterizzato da segnali di consolidamento strutturale e da un miglioramento della qualità contrattuale. Secondo l'ultimo report pubblicato da Istat, il numero di occupati
ha raggiunto quota 24 milioni 121 mila unità
, registrando una crescita congiunturale dello 0,2%. Questo incremento è stato trainato principalmente dall'aumento dei dipendenti a tempo indeterminato
, cresciuti di 76 mila unità, e degli indipendenti, che hanno ampiamente compensato la significativa flessione dei contratti a tempo determinato, calati di 60 mila unità nello stesso periodo.
Il quadro statistico evidenzia una decisa riduzione del numero di disoccupati
, che sono diminuiti di 84 mila unità in soli tre mesi, portando il tasso di disoccupazione al 5,6%
. Parallelamente, il tasso di occupazione
è rimasto stabile al 62,5%
, mentre si è registrato un lieve aumento del tasso di inattività
, salito al 33,7%
. Le stime provvisorie di gennaio 2026 confermano la tendenza positiva, con un ulteriore incremento degli occupati e una nuova diminuzione del tasso di disoccupazione, che scende di altri 0,4 punti percentuali.
Dal lato delle imprese
, le posizioni lavorative dipendenti sono cresciute dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dell'1,6% su base annua. Sebbene le ore lavorate per dipendente
abbiano subito una lieve flessione congiunturale, il confronto tendenziale rimane positivo, supportato anche da un minor ricorso alla cassa integrazione, scesa a 7,8 ore ogni mille lavorate. Il costo del lavoro per unità di lavoro equivalente
ha registrato un aumento annuo del 2,9%, spinto sia dalle componenti retributive che dal rialzo dei contributi sociali.
Nella media dell'intero 2025
, l'occupazione in Italia è aumentata di 185 mila unità, con un tasso di occupazione medio salito al 62,5%. Questo risultato annuale si associa a una contrazione complessiva sia dei disoccupati che degli inattivi, confermando una fase di resilienza dell'input di lavoro nonostante il contesto economico generale veda una crescita del Pil contenuta allo 0,8% su base annua.