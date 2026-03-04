Banca Generali, il 72% delle nuove assunzioni è under 35

(Teleborsa) - Banca Generali
ha ulteriormente rafforzato la presenza di giovani under 35
, che hanno rappresentato il 72% delle nuove assunzioni
l'anno scorso. È quanto emerge dalla Relazione Annuale Integrata al 2025 approvata dal CdA, che ha confermato i risultati preliminari 2025 annunciati il mese scorso
e il dividendo da 2,90 euro per azione (pay-out totale del 76% dell'utile consolidato). Sempre sul fronte occupazionale, la banca evidenzia che tutti i dipendenti hanno accesso a modalità di lavoro ibrido
.
Inoltre, particolare attenzione è stata dedicata allo sviluppo delle competenze, con un significativo investimento in formazione
che ha visto in particolare il 98% dei dipendenti coinvolti in iniziative relative ai temi digital, su tutti il training dedicato a Copilot M365 in partnership con Microsoft. Complessivamente, sono state erogate 75.308 ore di formazione, in crescita del 6% rispetto all'anno precedente, risultato che conferma sempre più Banca Generali su livelli di best practice di settore.Anche la rete dei Consulenti finanziari è stata coinvolta in numerose iniziative
di formazione tramite l'accademia interna di corsi strategici per lo sviluppo professionale, "My Academy", la formazione dedicata ai nuovi supporti operativi, come "BG Home", il nuovo punto unico di accesso agli applicativi BG, il supporto nell'ottenimento della Certificazione EFPA ESG Advisor e l'accesso alla piattaforma formativa ‘BG Lab' ulteriormente rinnovata nelle funzionalità. Complessivamente, sono state erogate alla rete di Consulenti Finanziari 163.564 ore di formazione, in crescita del 14% rispetto all'anno precedente.
Banca Generali sottolinea anche di aver riconosciuto l'Intelligenza Artificiale come uno dei pilastri del proprio percorso di crescita
di lungo termine. L'adozione degli strumenti di Intelligenza Artificiale (AI) è cresciuta rapidamente passando da circa il 40% ad oltre l'80% nel corso del 2025 e coinvolgendo più di 40 team aziendali nei processi di innovazione AI. Nel 2025 è stata inoltre creata l'AI Factory, una struttura dedicata che ha gestito circa 300 idee progettuali, poi strutturate in 200 use case a loro volta trasformati in 120 agenti (di cui 100 sviluppati in autonomia dai dipendenti stessi con il supporto dell'AI Factory). Contestualmente, la banca ha avviato un percorso per portare l'AI come supporto ai Consulenti (GRACE), come leva abilitante per rendere la rete più veloce nell'accedere alle informazioni, più efficace nelle attività quotidiane e maggiormente focalizzata sul valore consulenziale.
Il monitoraggio della soddisfazione della clientela evidenzia la fiducia e la fedeltà dei clienti, la qualità del servizio offerto e la capacità della banca di soddisfare le diverse esigenze attraverso una ricca gamma di prodotti e servizi. Infatti, nel 2025, la durata media del rapporto contrattuale ha superato i 12 anni e 3 mesi
e il tasso di retention dei clienti ha raggiunto il 95,6%
, riflettendo la solidità della relazione con la clientela.