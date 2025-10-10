Svas Biosana, Danila Perillo vende l'intera quota al fratello e AD Umberto a super sconto

Svas Biosana

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di dispositivi medici destinati alle strutture sanitarie, ha ricevuto comunicazione da parte dell'azionistadelladetenuta nella società, pari a 311.482 azioni ordinarie, al fratello Umberto Perillo, AD della società.A seguito di tale operazione, Danila Perillo azzera la propria partecipazione, mentre Umberto Perillo supera, a, la soglia del 5%, divenendo pertanto. Umberto Perillo detiene anche, tramite la società 21 Monte Somma S.r.l., ulteriori 2.456.113 azioni, pari al 43,86% del capitale.Il comunicato non contiene il prezzo dell'operazione, mentre un internal dealing diffuso dalla società indica un valore di 0,2632 euro per azione per un'operazione dello stesso numero di azioni avvenuta al di fuori di una sede di negoziazione. Una partecipazione che, al prezzo di chiusura odierna di 8,66 euro, sarebbe ammontata adi euro, è stata ceduta per appenaeuro.